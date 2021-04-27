Aydın'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
Aydın'da, tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken yandı.
Aydın'da, tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken yandı.
Abdulmutalip Kılıçaslan idaresinde tarım işçilerini taşıyan 09 ACL 219 plakalı minibüs, Aydın-İzmir otoyolu Muğla bağlantı noktasında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Şoför aracı durdurarak işçileri tahliye etti.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekibince söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun