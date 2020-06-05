Aydın'da, seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
Aydın'ın Çine ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
05.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:03
Aydın'ın Çine ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Aydın yönüne giden Nadi Dilaver idaresindeki 35 HJH 31 plakalı kamyonet, Söğütçük mevkisinde alev aldı. Durumu fark eden sürücü, kamyoneti sağ şerite park etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çine Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesine karşın kamyonette büyük çaplı hasar oluştu.
Kaynak: AA