Aydın'da seyir halindeki servis midibüsü yandı
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Aydın'da seyir halindeki servis midibüsü yandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi.

19.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:52
Aydın'da seyir halindeki servis midibüsü yandı

'ın ilçesinde seyir halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Bulvarı'nda seyreden E.Ç. idaresindeki 09 P 0129 plakalı, işçileri taşıyan servis midibüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak işçilerin inmesini sağladı. Kısa bir süre sonra da alevler midibüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında midibüs kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA
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