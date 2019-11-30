Aydın'da seyir halindeki petrol tankerinin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü
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Aydın'da seyir halindeki petrol tankerinin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'nın Çine ilçesinde petrol tankerinin lastiğinin patlamasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:20
Aydın'da seyir halindeki petrol tankerinin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü

'nın Çine ilçesinde petrol tankerinin lastiğinin patlamasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'dan Muğla istikametine seyreden İzzet Kaptan yönetimindeki 48 YC 800 plakalı petrol yüklü tankerin, seyir halindeyken lastiği patladı.

Lastiğin patlamasıyla çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı.

Durumun verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını petrol yüklü tankere sıçramadan söndürdü.

Kaynak: AA
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