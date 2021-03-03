Seyir halindeki otomobilin üstüne reklam panosu düştü
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Seyir halindeki otomobilin üstüne reklam panosu düştü

03.03.2021 00:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 01:35
Seyir halindeki otomobilin üstüne reklam panosu düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde rüzgar nedeniyle reklam panosunun seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde rüzgar nedeniyle reklam panosunun seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinin 10 metrelik reklam panosu etkili olan rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak Cüneyt Doğan yönetimindeki otomobilin üstüne düştü.

Olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Reklam panosunun otomobilin üstüne düşmesi iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Seyir halindeki otomobilin üstüne reklam panosu düştü
Seyir halindeki otomobilin üstüne reklam panosu düştü
Seyir halindeki otomobilin üstüne reklam panosu düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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