Aydın'da seyir halindeki otomobilden düşen çocuk yaşamını yitirdi - Haberler
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Aydın'da seyir halindeki otomobilden düşen çocuk yaşamını yitirdi

Aydın'da seyir halindeki otomobilden düşen çocuk yaşamını yitirdi
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşen çocuk hayatını kaybetti.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde A.S. idaresindeki 09 D 2738 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki kızı C.S. yola düştü.

Aracı durduran sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan C.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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