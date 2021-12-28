Aydın'da seyir halindeki otomobilden düşen çocuk yaşamını yitirdi
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşen çocuk hayatını kaybetti.
KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde A.S. idaresindeki 09 D 2738 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki kızı C.S. yola düştü.
Aracı durduran sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan C.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet