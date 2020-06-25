Aydın'da seyir halindeki otomobil yandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yandı.
25.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:30
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yandı.
Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda Selahattin Yurttaş (25) idaresindeki 10 EP 256 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.
Sürücü araçtan inerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak yangını söndürdü.
Araç kullanılamaz hale geldi. Yangının aracın LPG tankındaki kaçaktan çıktığı iddia edildi.
Kaynak: AA