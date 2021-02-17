Seyir halindeki otomobil, devrilen ağacın altında kaldı
17.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:00
Aydın'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Aydın'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Aydın-İzmir kara yolunun 17. kilometresinde gece etkili olan fırtına nedeniyle kökünden sökülen bir ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.
Sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yola devrilen ağaçlar, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol