Aydın'da seyir halinde alev alan otomobil yandı
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Aydın'da seyir halinde alev alan otomobil yandı

Aydın'da seyir halinde alev alan otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Yenicami Mahallesi Karayalçın Caddesi istikametine seyreden Engin T'nin kullandığı 35 AJ 2989 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Dumanı fark edip aracı park eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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