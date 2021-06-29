Aydın'da seramik paletinin altında kalan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mal indirdiği sırada üzerine seramik ürünlerinin bulunduğu palet düşen kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mal indirdiği sırada üzerine seramik ürünlerinin bulunduğu palet düşen kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

Değirmendere Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerine kamyonuyla seramik getiren Ramazan Baş (53), mal indirmek için kasa kapağını açtı.

Bu sırada kasadaki bir seramik paleti, Baş'ın üzerine devrildi.

İş yerindekilerin çabasıyla paletin altından çıkarılan Baş, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun