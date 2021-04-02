Aydın'da serada incir üretilmesi için yürütülen projede ağaçlar meyve vermeye başladı
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Aydın'da serada incir üretilmesi için yürütülen projede ağaçlar meyve vermeye başladı

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın'da serada incir üretilmesi için yürütülen projede ağaçlar meyve vermeye başladı

Türkiye'nin önemli tarımsal ihracat ürünlerinden incirde yılın tamamında ürün yetiştirilebilmesi için İncir Araştırma Enstitüsü tarafından sera içinde yürütülen projede ağaçlardaki meyveler büyümeye başladı.

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Türkiye'nin önemli tarımsal ihracat ürünlerinden incirde yılın tamamında ürün yetiştirilebilmesi için İncir Araştırma Enstitüsü tarafından sera içinde yürütülen projede ağaçlardaki meyveler büyümeye başladı.

İncir Araştırma Enstitüsünün hasadın daha erkene çekilmesi ve üretimin yıla yayılabilmesi amacıyla 2019 yılında başlattığı proje kapsamında 560 metrekarelik sera içine dikilen "beyaz", "Bursa siyahı" ve "morgüz" çeşitlerindeki incir ağaçları için uygun ortam oluşturuldu.

Projenin ilk yılında hasat, 15 gün erkene çekilirken bu yıl ağaçlarda ilk meyvelerin oluşmasıyla hasadın bir ay önce yapılması bekleniyor.

İncir Araştırma Enstitüsünde görev yapan ziraat yüksek mühendisi Mehmet Ali Kargıcak, inciri örtü altına alma projesinde ilk sonuçların umut verici olduğunu belirtti.

Kargıcak, projenin ilk yılında 15 günlük bir erkenci ürün aldıklarını, denemelere 5 yıl devam edeceklerini kaydederek, "Üretimin daha erkene çekilmesi ve üretim periyodunu uzatmak amacıyla yaptığımız bir proje. 5 yıl sonunda sonuçları açıklayacağız. Şu an için ümit verici duruyor." dedi.

İncirde meyve tutumu için gerekli olan ilekleme işleminde kullanılmak üzere de ağaç diktiklerine işaret eden Kargıcak, şöyle devam etti:

"Bu sene ürün daha da erkenci olacak gibi görünüyor. Tabii ki proje başarılı olduğunda ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 'Bursa siyahı' çeşidimizi ihracata yönelik taze olarak üretmeyi düşünüyoruz. Bir de 'morgüz' çeşidimiz var. Kasıma kadar normalde dışarıda ürün verebiliyor. Bunu da acaba aralık ayına alabilir miyiz, daha geç yapabilir miyiz ? Yani yıl boyu incir üretebilir miyiz, bunu görmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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