Aydın'da Sepsis Farkındalık Eğitimi Verildi

Aydın'da sağlık çalışanlarına yönelik olarak Sepsis rahatsızlığı farkındalık eğitimi verildi.



"Dünya Sepsis Günü Etkinlikleri" kapsamında, Aydın Devlet Hastanesi konferans salonunda, sağlık çalışanlarına yönelik Sepsis farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.



Adnan Menderes Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kurt ve Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Pakize Özçiftci tarafından dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan Sepsis'in farkındalığı, tanısı, acil tedavisi ve ileri tedavisi ile ilgili güncel konularda eğitim verildi.



Düzenlenen eğitime, Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm.Dr. Selma Özcan, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op.Dr. Niyazi Kocakaplan, Aydın Devlet Hastanesi Başhekim vekili Op.Dr.Reha Arsan, sağlık tesislerinden doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere birçok sağlık çalışanı katıldı. - AYDIN