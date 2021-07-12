Aydın'da şehiriçi gece seferleri yeniden başladı
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Aydın'da şehiriçi gece seferleri yeniden başladı

Aydın'da şehiriçi gece seferleri yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı otobüsler gece seferlerine yeniden başladı.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı otobüsler gece seferlerine yeniden başladı. Bu kapsamda 1 numaralı hat otobüsleri gece yarısı dahil olmak üzere sabaha kadar 2'şer saat ara ile sefer yapacak.

Temmuz ayı başı itibari ile başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kalkarken, ülke genelinde hayat normale dönmeye başladı. Aydın'da Kurban Bayramı öncesi çarşı pazar hareketlenirken, Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otobüslerin gece seferlerinin yeniden başladığını açıkladı. Kooperatiften yapılan açıklamada, "Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle Otogara gelip gidecek ve geceleri çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri olarak 1 Numaralı hattımız gece seferlerine tekrar başlamıştır. Mimar Sinan son duraktan kalkış 24: 00, 02: 00, 04: 00 Otogardan kalkış 01: 00, 03: 00, 05: 00 hareket saatleridir. 06: 15 den itibaren tüm güzergahlarımızda düzenli olarak seferlerimize devam etmekteyiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da şehiriçi gece seferleri yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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