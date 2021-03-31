Aydın'da "Satranç Aday Hakem Kursu" düzenlendi

Remzi Zeytinoğlu Satranç Gençlik ve Spor Derneği Kulübü, Aydın'ın Söke ilçesinde "Satranç Aday Hakem Kursu" organize etti.

Remzi Zeytinoğlu Satranç Gençlik ve Spor Derneği Kulübü, Aydın'ın Söke ilçesinde "Satranç Aday Hakem Kursu" organize etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kurs, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Projeleri Destek Programı" çağrısı kapsamında kabul gören projelerden biri olan "Her yerde her yaşta satranç" kapsamında düzenlendi.

18 aday hakeminin katılımıyla asbaşkan Halil Hilmi Darı tarafından verilen kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler gözetilerek yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er