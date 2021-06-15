Aydın'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yıldıray Akın'ın (34) kullandığı traktör, Yeşildere Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun