Aydın'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aydın'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Aydın'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yukarıyakacık Mahallesi'nde Enes Güneş'in kullandığı 54 LF 179 plakalı gübre yüklü traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.