Aydın'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Aydın'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

14.02.2020 00:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 00:28
Aydın'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yukarıyakacık Mahallesi'nde Enes Güneş'in kullandığı 54 LF 179 plakalı gübre yüklü traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Kaynak: AA
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