Aydın'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Aydın'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Çine'den Aydın istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 09 D 3919 plakalı hafif ticari araç, Bucak Mahallesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Rahmi (57) ve İslam Elban (50), Çine Devlet Hastanesine, Nizamettin ve Feyzullah Elvan ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık
Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Derya Yanık Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 21:36:26. #1.14#

title