Aydın'da şap hastalığı tespiti üzerine 22 mahalleye hayvan giriş çıkışı durduruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da şap hastalığı tespiti üzerine 22 mahalleye hayvan giriş çıkışı durduruldu

18.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:26
Aydın'da şap hastalığı tespiti üzerine 22 mahalleye hayvan giriş çıkışı durduruldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde hayvanlarda görülen şap hastalığının tespit edilmesi nedeniyle 22 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışına izin verilmiyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hayvanlarda görülen şap hastalığının tespit edilmesi nedeniyle 22 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışına izin verilmiyor.

Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Balatçık Mahallesi'nde şap hastalığına yakalandığından şüphelendikleri bir hayvandan aldıkları numuneyi, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi.

Enstitüde yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine 3 kilometre alan koruma altına, 10 kilometre alan da gözetim altına alındı.

Balatçık ve 10 kilometrelik yarı çapında bulunan Dereköy, Ortaklar, Neşetiye, Naipli, Hıdırbeyli, Abdurrahmanlar, Kızılcapınar, Gümüşköy, Gümüşyeniköy, Tekin, Mursallı, Reisköy, Üzümlü, Dağkaraağaç, Çamköy, Selatin, Dağyeniköy, Uzunkum, Alangüllü ve Moralı mahalleleri ile Söke'nin Argavlı Mahallesi karantinaya alınarak geçici olarak hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekiplerinin aşılama çalışmalarına başladıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Onur Akay Hande Erçel Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da şap hastalığı tespiti üzerine 22 mahalleye hayvan giriş çıkışı durduruldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 18:34:13. #1.14#
title