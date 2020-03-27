Aydın'da şampuan kutusunda uyuşturucu taşıyan iki kişi tutuklandı Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik köpeğiyle bir otobüste yapılan aramada şampuan kutusu içinde uyuşturucu sevkıyatı yapan iki kişi tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik köpeğiyle bir otobüste yapılan aramada şampuan kutusu içinde uyuşturucu sevkıyatı yapan iki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ağaçlı Mahallesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği "Çayra" ile arama yapıldı. Köpeğin, yolculardan C.Ç. ile A.N'nin koltuklarının altına sakladığı çantalara tepki vermesi üzerine ekipler çantayı inceledi. Çantada bulunan şampuan kutularının içinden 1250 gram bonzai ile 10 gram kokain çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi. Kaynak: AA