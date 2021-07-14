Aydın'da saman yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu baba ile oğlu yaralandı
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Aydın'da saman yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu baba ile oğlu yaralandı

Aydın'da saman yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu baba ile oğlu yaralandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu baba ve 11 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu baba ve 11 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Hasan Ö'nün (33) kullandığı 20 LV 365 plakalı saman yüklü kamyonet, Ortaköy Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve oğlu S.Ö. (11) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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