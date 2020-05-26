Aydın'da saman yangını (2) Aydın'ın Germencik ilçesinde samanların bulunduğu alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde samanların bulunduğu alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nde bir çiftlikte samanların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine kentin farklı yerlerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yoğun duman nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kaynak: AA