Aydın'da saman deposunda çıkan yangında hasar oluştu
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Aydın'da saman deposunda çıkan yangında hasar oluştu

Aydın'da saman deposunda çıkan yangında hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'nın Nazilli ilçesinde ot ve samanların bulunduğu depoda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Aydın'nın Nazilli ilçesinde ot ve samanların bulunduğu depoda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yazırlı Mahallesi'nde Oktay Göktepe'ye ait saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında bir silaj makinesi kullanılamaz hale geldi, tonlarca saman zarar gördü.

Jandarma, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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