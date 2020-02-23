Aydın'da saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ahırda çalışırken saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı, hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ahırda çalışırken saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin'den (55) bir süre haber alamayan yakınları, Ergin'i çalıştığı ahırda üzerine saman balyaları devrilmiş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özkan Ergin'in cenazesi, Nazill Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.