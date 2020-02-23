Aydın'da saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı öldü
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Aydın'da saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ahırda çalışırken saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı, hayatını kaybetti.

23.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:08
Aydın'da saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı öldü

'ın ilçesinde ahırda çalışırken saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin'den (55) bir süre alamayan yakınları, Ergin'i çalıştığı ahırda üzerine saman balyaları devrilmiş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkan Ergin'in cenazesi, Nazill Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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