Aydın'da sahte zeytinyağı operasyonu
Aydın'ın Nazilli İlçesinde polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte olduğundan şüphelenilen bin 150 litre zeytinyağına yönelik inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli İlçesinde polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte olduğundan şüphelenilen bin 150 litre zeytinyağına yönelik inceleme başlatıldı.
Kente sahte zeytinyağı getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kent girişinde durdurulan kamyonette, sevk ve irsaliye belgeleri bulunmayan bin 150 litre zeytinyağına el koydu.
Nazilli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne getirilen zeytinyağlarının analize tabi tutulacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun