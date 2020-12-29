Aydın'da sahte zeytinyağı operasyonu

Aydın'ın Nazilli İlçesinde polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte olduğundan şüphelenilen bin 150 litre zeytinyağına yönelik inceleme başlatıldı.