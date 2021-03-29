Aydın'da sahte POS cihazıyla kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişi yakalandı
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Aydın'da sahte POS cihazıyla kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da sahte POS cihazıyla kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte POS cihazıyla müşterilerin kredi kartlarını kopyalayan bir lokanta çalışanının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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Aydın'ın Didim ilçesinde sahte POS cihazıyla müşterilerin kredi kartlarını kopyalayan bir lokanta çalışanının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın kart bilgilerinin kopyalanarak harcama yapıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sırasında 15 kişi daha benzer şikayetlerde bulundu.

Şikayetçilerin kart harcamalarını inceleyen ekipler, aynı lokantaya yapılan ödemeler sonrası harcama trafiklerinin arttığını tespit etti.

Ege Caddesi'ndeki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kasada bir kart kopyalama cihazı ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri çalışanı S.K ve iş birliğinde oldukları belirlenen A.S, İ.K ve P.D'yi gözaltına aldı.

S.K'nin müşterilerin kredi kartını önce sahte POS cihazına sokarak bilgilerini kopyaladığı, daha sonra gerçek POS cihazından ödemeyi aldığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K ve P.D tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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