Aydın'da sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklandı

15.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:44

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 15 bin 100 liralık sahte para ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren B.T. ve M.A'nın adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerin adreslerinde 15 bin 100 liralık sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA