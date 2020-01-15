Aydın'da sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Aydın'da sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 15 bin 100 liralık sahte para ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

15.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:44
Aydın'da sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde, 15 bin 100 liralık sahte para ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren B.T. ve M.A'nın adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerin adreslerinde 15 bin 100 liralık sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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