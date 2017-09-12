Aydın'da Sahte Para Operasyonu

Aydın'ın Çine ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, R.K'nın evine operasyon yaptı.



Operasyonda R.K gözaltına alındı. Evdeki aramada ele geçirilen 27 bin 200 liranın 11 bin 650 lirasının sahte olduğu tespit edildi.



İşlemleri süren zanlının, sahte paraları piyasaya süreceği öğrenildi.