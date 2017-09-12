Aydın'da Sahte Para Operasyonu

Aydın'ın Çine ilçesinde yapılan operasyonla 11 bin 650 TL tutarında sahte para ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çine İlçe Jandarma Asayiş timleri Sağlık Mahallesinde R.K isimli şahsın ikametinde sahte para olduğu ihbarını aldı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüpheli R.K'nın evinde yapılan aramada 27 bin 200 TL para ele geçirilirken, yapılan inceleme sonucunda 11 bin 650 TL paranın sahte olduğu tespit edildi.



Şüpheli R.K. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - AYDIN