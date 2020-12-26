Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

26.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 22:14
Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan M.Ç, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.Ç'nin evinde arama yapan jandarma ekipleri 5 litre sahte içki buldu.

Eşinin ifadesi doğrultusunda M.Ç'nin sahte içki yapımında kullandığı maddeleri M.L.Ö'den satın aldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Arto Müge Anlı Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Mustafa Er Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Çocuk Ankara Pcr Testi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 22:15:29. #1.15#
title