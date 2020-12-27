Son dakika haberi | Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi | Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi

27.12.2020 00:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 00:23

Son dakika haber... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde Cengiz G. (62), sahte içki aldıktan sonra fenalaştı.

Cengiz G'nin eşi Ayşe G. 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cengiz G'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika haberi | Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi | Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi | Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi | Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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