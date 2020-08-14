Aydın'da sahte içki sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 991 şişe sahte içki ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
14.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:02
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 991 şişe sahte içki ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, bir depoda sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 991 şişe sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA