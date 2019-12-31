Aydın'da sahte içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Aydın'da sahte içki satışı ve imalatını önlemeye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'da sahte içki satışı ve imalatını önlemeye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte içki satan ve üretenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1533 litre sahte içki ele geçirilirken, 13 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.