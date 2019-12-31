Aydın'da sahte içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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Aydın'da sahte içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Aydın'da sahte içki satışı ve imalatını önlemeye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

31.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:12
Aydın'da sahte içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

'da sahte içki satışı ve imalatını önlemeye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte içki satan ve üretenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1533 litre sahte içki ele geçirilirken, 13 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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