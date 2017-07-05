Aydın'da Sahte İçki Operasyonu
Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 litre sahte içki ele geçirildi.
Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, sahte içki üretimi yapıldığı yönünde ihbarı değerlendiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı.
Adreste yapılan aramada 26 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 85 yaşındaki İbrahim K, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.