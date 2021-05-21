Aydın'da sahil rüzgarı operasyonu: 12 gözaltı
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Aydın'da sahil rüzgarı operasyonu: 12 gözaltı

Aydın'da sahil rüzgarı operasyonu: 12 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Sahil Rüzgarın Operasyonu kapsamında, Aydın'da 12 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Sahil Rüzgarın Operasyonu kapsamında, Aydın'da 12 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Germencik ve Nazili ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişiyi ise yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, tabanca, tüfek, Hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

"Silah kaçakçılığı", "yağma" "tefecilik" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından dolayı gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - AYDIN

Aydın'da sahil rüzgarı operasyonu: 12 gözaltı
Aydın'da sahil rüzgarı operasyonu: 12 gözaltı
Aydın'da sahil rüzgarı operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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