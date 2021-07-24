Aydın'da sağlık çalışanları için moral etkinliği düzenlendi

Aydın'da sağlık çalışanları İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.