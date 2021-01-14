Aydın'da sağlık çalışanları aşılandı
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Aydın'da sağlık çalışanları aşılandı

14.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:42
Aydın'da sağlık çalışanları aşılandı

19 aşısı olmasının ardından bugün Aydın'da da aşılama çalışmalarına başlandı.

19 aşısı olmasının ardından bugün Aydın'da da aşılama çalışmalarına başlandı.

Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid- 19 aşısı, dün itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uygulanmasının ardından ülke genelinde de çalışmalar başladı. Covid- 19 aşısı, bugün itibariyle Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da sağlık çalışanlarına yapılıyor. İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de ilk aşılananlardan oldu. İlk gün bin 395 sağlık çalışanının aşılandığını kaydeden Osman Açıkgöz, "Aydın'da bakanlığımızın talimatı doğrultusunda tüm birimlerimizin gerekli dijital ve fiziki altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından kamu özel ve üniversite sağlık çalışanlarına Covid-19 aşıları uygulanmaya başlandı. İlimizdeki tüm hemşehrilerimizin Covid- 19 riski ortadan kalkana kadar gerek tedavi ve filyasyon gerekse de aşılama çalışmalarındaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde devam edecektir" dedi.

Aydın'da sağlık çalışanları aşılandı
Aydın'da sağlık çalışanları aşılandı
Aydın'da sağlık çalışanları aşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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