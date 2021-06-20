Aydın'da sağanak yağış etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın bazı ilçelerinde bugün etkili olan sağanak yağışla birlikte, oluşan sel suları bazı araçlara zarar verirken, yollar çamur deryasına döndü.

Aydın'ın bazı ilçelerinde bugün etkili olan sağanak yağışla birlikte, oluşan sel suları bazı araçlara zarar verirken, yollar çamur deryasına döndü.

Sultanhisar, Nazilli, Köşk ve Efeler'in bazı mahallelerinde bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Köşk'ün Başçayır ve Kızılcaköy mahalleleri, Sultanhisar Malgaç Mustafa ve Uzunlar, Nazilli'nin Bağcılar, Ketenova, Kuşçular ve Ovacık mahalleleri, Efeler'in Aşağıkayacık ve Ortakayacık mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte mahalle içerisindeki dereler taşarken, bazı evlerde su baskını yaşandı. Bazı araçlar ise sel sularına kapılarak zarar gördü. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediye ekipleri çalışma başlattı. Yaşanan etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

(Ali Soydemir/İHA)

Aydın'da sağanak yağış etkili oldu
Aydın'da sağanak yağış etkili oldu
Aydın'da sağanak yağış etkili oldu
Aydın'da sağanak yağış etkili oldu
Aydın'da sağanak yağış etkili oldu
Aydın'da sağanak yağış etkili oldu
Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da sağanak yağış etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 21:12:37. #1.15#

title