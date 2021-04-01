Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
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Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Aydın'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

Aydın'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Yağmurlarla birlikte Aydın-Denizli ve Aydın-Muğla karayolunda sis oluştu.

Aydın ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış aralıklarla sürüyor. Yağışın ardından Aydın ovasına sis çökerken gece ve sabah saatlerinde sürücüler yoğun sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşarken, olası bir kazaya mahal vermemek için farlarını açıp, hız limitlerini düşürdüler. Ova yollarında da etkili olan sis görüş mesafesini azalttı, tarlalar sisle kapandı. Aydın ve çevresinde meteorolojik verilere göre bir hafta boyunca havanın yağışlı ve zaman zaman sisli göründüğünü belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kazaların önemli bir kısmının sisten kaynaklandığını hatırlatarak sürücülerin oluşan sise karşı duyarlı olmasını istedi. - AYDIN

Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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