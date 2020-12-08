Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

08.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:36
Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Aydın'da aylar sonra gerçekleşen yağışın ardından sabah saatlerinde gece yarsısı ve sabahın erken saatlerinde Aydın-Denizli ve Aydın-Muğla karayolları üzerinde sis oluştu.

Aydın'da aylar sonra gerçekleşen yağışın ardından sabah saatlerinde gece yarsısı ve sabahın erken saatlerinde Aydın-Denizli ve Aydın-Muğla karayolları üzerinde sis oluştu. Görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle oldukça düştüğü kara yolunda yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi.

Aydın ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış aralıklarla gece yarısına kadar devam etti. Yağıştan sonra Aydın ovasına odluğu gibi sis çökerken gece ve sabah saatlerinde sürücüler yoğun sis nedeniyle zaman zaman zor duruma düştü. Zaman zaman görüş mesafesinin 40-50 metreye kadar düştüğü yolarda sisin etkisi bir süre sonra ortadan kalktı.

Aydın ve çevresinde meteorolojik verilere göre bir hafta boyunca havanın yağışlı ve zaman zaman sisli göründüğünü belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kazaların önemli bir kısmının sisten kaynaklandığını hatırlatarak sürücülerin kış mevsimi boyunca sise karşı duyarlı olmasını istedi.

-İHA-

Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bitlis'te etkili olan sis kazalara neden oldu
Bitlis'te etkili olan sis kazalara neden oldu
Sis etkili oldu
Sis etkili oldu
Yoğun sis etkili oldu
Yoğun sis etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yıldız Tilbe Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Caner Erkin Mbaye Diagne Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:02:03. #1.14#
title