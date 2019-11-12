Aydın'da ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı
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Aydın'da ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde ruhsatsız 3 silah bulunduran kişi gözaltına alındı.

12.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:32
Aydın'da ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde ruhsatsız 3 silah bulunduran kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Reisköy Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada ruhsatsız 1 av tüfeği, 1 kurusıkı makineli tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ev sahibi V.S, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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