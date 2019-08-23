Aydın'da resmi belgede sahtecilik yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'da resmi belgede sahtecilik yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

23.08.2019 16:55
Aydın'da resmi belgede sahtecilik yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sultanhisar'da haciz yakalamalı araçları yedi emin deposundan çıkartarak resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yedi emin deposundan çıkartılan 6 adet çeşitli markalarda otomobil ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler A.K ve H.Ç sevk edildikleri adli merciler tarafından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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