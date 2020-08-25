Aydın'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
25.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:01
Aydın'ın Efeler ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Batuhan Özel idaresindeki 48 NB 860 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolundaki Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kavşağı'nda refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, otomobilin yoldan çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: AA