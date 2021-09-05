Psikolojik sorunları olan kişinin bıçakladığı çocuk ağır yaralandı
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Psikolojik sorunları olan kişinin bıçakladığı çocuk ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde babasıyla yürüyen çocuğu bıçakladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde babasıyla yürüyen çocuğu bıçakladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Y. (26), Sarıoğlu Mahallesi'ndeki Kalabak Parkı'nda babasıyla camiye giden 5 yaşındaki İ.E.T'yi henüz öğrenilemeyen bir nedenle bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan İ.E.T, önce Çine Devlet Hastanesine, ardından ise Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olan kişinin bıçakladığı çocuk ağır yaralandı
Psikolojik sorunları olan kişinin bıçakladığı çocuk ağır yaralandı
Psikolojik sorunları olan kişinin bıçakladığı çocuk ağır yaralandı
Psikolojik sorunları olan kişinin bıçakladığı çocuk ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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