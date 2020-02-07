Aydın'da proje eğitim çalıştayı tamamlandı

07.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:23

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının akademik çalışmalar içerisinde daha fazla yer almaları amacıyla ilk etabı Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) gerçekleştirilen proje eğitim çalıştayının ikinci etabı, Koçarlı MYO'da gerçekleşti.



Proje Yazım Çalıştayı, ADÜ bünyesinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarından 50 öğretim elemanı, ADÜ öğretim üyelerinden 5 eğitmen ve Koçarlı Belediyesi'nden 3 personel olmak üzere toplam 58 kişinin katılımıyla gerçekleşti



Çalıştayda; TÜBİTAK-1001, TÜBİTAK-4004, TÜBİTAK-TEYDEB, TAGEM AR-GE ve AB Erasmus+ başlıkları altında toplamda 5 seksiyona ayrılan gruplarda koordinatörler eşliğinde aktif proje yazım eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılımcılar tarafından yazılan projelere ait özet bilgiler tüm gruplardaki öğretim elemanları ve eğitmenler eşliğinde değerlendirildi. Çalıştay sonunda farklı proje seksiyonlarından toplamda 10 proje taslağı oluşturularak katılımcılara sunuldu.



Multidisipliner anlamda oldukça faydalı olan çalıştayda birçok proje iş birlikleri sağlandı. Verilen eğitimlerin devam etmesi yönünde fikir birliğine varılırken, taslak projelerin ilgili kurumlara sunulana kadar takip edilmesi konusunda kararlar alındı.



Çalıştay sonunda, Buharkent MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı ve Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz katılımcılara, eğitmenlere ve destek sağlayan Koçarlı Belediyes'ine teşekkür etti. Çalıştay toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA