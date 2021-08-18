Aydın'da polisten kaçmaya çalışan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin kontrolü sırasında kaçan ve dolandırıcılık suçundan hakkında 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin kontrolü sırasında kaçan ve dolandırıcılık suçundan hakkında 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Alacamescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

Kaçan şüpheli polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Y.G'nin "nitelikli dolandırıcılık" ve "basit yaralama" suçundan hakkında toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 62 bin lira para cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun