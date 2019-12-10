Aydın'da polisten kaçarken kaza yapan araçlarda uyuşturucu bulundu
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Aydın'da polisten kaçarken kaza yapan araçlarda uyuşturucu bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisten kaçarken kaza yapan 2 otomobilde uyuşturucu ve çalıntı ziynet eşyası çıktı, 6 kişi gözaltına alındı.

10.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:38
Aydın'da polisten kaçarken kaza yapan araçlarda uyuşturucu bulundu

'ın ilçesinde, polisten kaçarken kaza yapan 2 otomobilde uyuşturucu ve çalıntı ziynet eşyası çıktı, 6 kişi gözaltına alındı.

Ata Mahallesi Mehmet Ali Tosun Bulvarı'nda polis ekipleri, şüpheli iki otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobiller, kovalamaca sonucu kaza yaptı.

Araçlarda yapılan aramada uyuşturucu ile Efeler ilçesinde bir ikametten çalındığı tespit edilen ziynet eşyası ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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