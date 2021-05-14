Aydın'da polisten kaçarken devrilen motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Aydın'ın Didim ilçesinde dur ihtarına uymayarak polisten kaçan motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde dur ihtarına uymayarak polisten kaçan motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Maliye Kavşağı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine plakasız bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu.
Uyarıyı dikkate almayan motosiklet sürücüsü, polisten kaçmaya başladı.
Polis ekibinin takip ettiği motosiklet, Meryem Ana Kavşağı yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü Mahmut Berk Gönül (23) ve motosikletteki Onur Güzel (23), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Onur Güzel, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekipler, motosiklette yaptıkları aramada, bıçak ve muşta ele geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol