Aydın'da polisler kan bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay aracılığıyla kan vermek isteyen polisler, Şehit Başkomiser Aydın Barış Sosyal Tesislerinde kurulan alana geldi.
Burada farklı birimlerde görev yapan polisler, kan bağış kampanyasına katıldı.
Kan bağışında bulunan İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla böylesi anlamlı bir etkinlik yaptıklarını belirterek "Kanımızla canımızla milletimizin yanındayız" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun