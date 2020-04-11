Aydın'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaza yapan motosiklet sürücüsüne para cezası
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Nazilli, Aydın, Güncel

Aydın'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaza yapan motosiklet sürücüsüne para cezası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve sonrasında kaza geçiren motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

11.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:08
Aydın'da polisin

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve sonrasında kaza geçiren motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı Belediye Meydanı'nda devriye görevini sürdüren polis ekipleri, M.A. (17) yönetimindeki motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, park halindeki bir araca çarptı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücüye, sokağa çıkma yasağını ihlal ile ehliyetsiz ve küçük yaşta motosiklet kullanmasından dolayı toplam 13 bin 200 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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