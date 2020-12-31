Aydın'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin aracı kovalamaca sonucu yakalandı
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Aydın'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin aracı kovalamaca sonucu yakalandı

31.12.2020 00:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:30
Aydın'da polisin

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli ve yanındaki kişinin bulunduğu otomobil kovalamaca sonucu yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli ve yanındaki kişinin bulunduğu otomobil kovalamaca sonucu yakalandı.

Atatürk Bulvarı Lozan Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri, 36 AF 758 aracın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Otomobili polislerin üzerine sürüp kontrol noktasından kaçan sürücüyü kovalayan ekipler, otomobili Şevki Hasırcı Meydanı'nda yakaladı.

Alkollü olduğu belirlenen E.B'nin üst aramasında silah ele geçirildi. Şüphelinin yanındaki kişinin de CHP Aydın Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı S.C. olduğu iddia edildi.

E.B'ye "alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve maske takmamaktan" para cezası uygulandı. S.C'ye ise "sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve maske takmama" nedeniyle para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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